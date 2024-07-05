نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد رسمي من الزمالك على عقوبات الاتحاد الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على العقوبات الصادرة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على خلفية أحداث مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحمد سالم يكشف 3 خطوات لـ الزمالك للاستئناف على عقوبات كاف

قرر كاف، تغريم نادي الزمالك مبلغ 200 ألف دولار إضافة إلى حرمانه من حضور جماهيره في 4 مباريات إفريقية، بينها مباراتين مع إيقاف التنفيذ.

ونشر سالم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “فيما يتعلق بعقوبة الاتحاد الافريقي التي أعلنت اليوم بشأن نهائي الكونفدرالية، تقرر ما يلي؛ طلب حيثيات الحكم”.

وتابع: “بعد وصول حيثيات الحكم نتقدم بالاستئناف بعد سداد الرسوم، وسيتم إعداد مذكرة بالرد علي ما جاء بحيثيات الحكم”.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أبدى غضبه بسبب مباراة نهائي الكونفدرالية لما شهدته مراسم التتويج.

وقام الاتحاد الإفريقي، بفتح تحقيق في أحداث مباراة إياب نهائي الكونفدرالية، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، لتوقيع عقوبات رسمية ضد نادي الزمالك.

وتوج الزمالك، بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد 2019، على حساب نهضة بركان المغربي، مايو الماضي.