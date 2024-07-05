ليفربول يتطلع لتحطيم رقمه القياسي في الانتقالات.. ما مصير محمد صلاح ؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية مساء اليوم الجمعة، عن اقتراب نادي ليفربول الإنجليزي من تحطيمه الرقم القياسي في التعاقدات، لضم نجم إنتر ميلان الإيطالي هذا الصيف.

وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أن نادي ليفربول يتطلع إلى تحطيم رقمه القياسي في الانتقالات للتعاقد مع الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الصيف الحالي.

زادت "ميرور": على الرغم من احتمال بقاء لاعبين مثل لويس دياز وكودي جاكبو ودييجو جوتا ومحمد صلاح مع النادي في الموسم المقبل، إلا أن هناك رغبة في العثور على جناح جديد.

صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي 2024

في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2024، لم يتم حسم أي صفقة جديدة بشكل رسمي من قبل نادي ليفربول حتى الآن.

ومع ذلك، يعمل النادي على تدعيم صفوفه بتصعيد عدد من اللاعبين الشبان الذين أعدهم المدرب السابق يورجن كلوب في الموسم الماضي.

هناك أسماء مرشحة للانضمام إلى الفريق، مثل الهولندي كريسينسيو سامرفيل جناح ليدز يونايتد والبلجيكي جون باكايوكو جناح آيندهوفن الهولندي، بالإضافة إلى الهولندي تيون كووبميينيرز لاعب أتالانتا.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، يتنافس ليفربول أيضًا على التعاقد مع برونو جيمارايش، لاعب وسط نيوكاسل.

الراحلون عن ليفربول هذا الصيف

من ناحية أخرى، هناك لاعبون سيغادرون ليفربول في صيف 2024، حيث تم تأكيد رحيل الإسباني تياجو ألكانتارا بعد انتهاء عقده، وكذلك المدافع الكاميروني جويل ماتيب.

هناك أيضًا تقارير تشير إلى أن الكولومبي لويس دياز يتلقى عروضًا من أندية خارجية، لكنه مرتبط بعقد مع ليفربول، والحارس البرازيلي أليسون بيكر يمتلك عرضًا قويًا من الدوري السعودي.