نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة فتوح وسيف جعفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أدى الثنائي أحمد فتوح وسيف جعفر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

ويواصل أحمد فتوح التأهيل في ظل إصابته في كاحل القدم، في حين يعاني سيف فاروق جعفر من إصابة في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ للدوري الممتاز.