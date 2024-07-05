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أحمد جودة - القاهرة - انتظم ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

ناصر منسي ينتظم في تدريبات الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

وشارك ناصر منسي في التدريبات الجماعية، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ للدوري الممتاز.