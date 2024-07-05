نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. يوفنتوس يعلن ثاني صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي يوفنتوس الايطالي عن حسم التعاقد مع الحارس ميكيلي دي جريجوريو قادمًا من نادي مونزا في الانتقالات الصيفية الحالية.

يوفنتوس يضم دي جريجوريو

وانتقل الحارس الايطالي إلى صفوف يوفنتوس علي سبيل الاعارة بمقابل 4.5 مليون يورو مع إمكانية الشراء بقيمة 13.5 مليون يورو، بالاضافة إلي 2 مليون يورو امتيازات.

وشارك دي جريجوريو البالغ من العمر 26 عام مع مونزا الموسم الماضي في 33 مباراة، وحافظ علي نظافة شباكه برصيد 12 مباراة.

والجدير بالذكر أن الحارس الايطالي انتقل إلي صفوف مونزا قادمًا من فريق إنتر ميلان عام في الانتقالات الصيفية لعام 2020.

ويذكر أن ميكيلي هو ثاني صفقات اليوفي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد أن تعاقد الفريق الايطالي مع البرازيلي دوجلاس لويز لاعب وسط أستون فيلا الانجليزي.