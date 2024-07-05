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أحمد جودة - القاهرة - حصد منتخب مصر للمصارعة الرومانية 3 ميداليات متنوعة؛ بواقع ميدالية ذهبية وميدالية فضية واخرى برونزية؛ في منافسات اليوم الأول ببطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليا في إسبانيا.

منتخب المصارعة الرومانية يحصد 3 ميدليات ببطولة الجائزة الكبرى بإسبانيا

حيث حقق عبداللطيف الميدالية الذهبية في منافسات وزن 130 كجم؛ وتوج محمد مصطفي بالميدالية الفضية في منافسات وزن 97 كجم؛ وفاز محمد السيد كيشو ببرونزية منافسات وزت 72كجم.

من جانبه اشاد الدكتور نبيل الشوربجي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة ورئيس بعثة مصر في البطولة بنتائج المنتخب المصري؛ مؤكدا إنه ا نتائج جيدة خاصة وان البطولة شهدت منافسة قوية نظرا لكونهآ آخر البطولات قبل اولمبياد باريس.

وتابع بأن لاعبي منتخب مصر قدموا مباريات قوية رغم قرار الادارة الفنية بان يلعبوا في منافسات الأوزان الاعلي حتى لا يرهقوا من التخسيس وكانت النتائج النهائية مرضية جدا.

وأتم بأن منتخبات المصارعة تسير بخطوات ثابته في خطة الإعداد النهائية للمشاركة في اولمبياد باريس من أجل حصد الميداليات والوصول إلى منصات التتويج الأولمبية.

وأقيمت اليوم الجمعة منافسات المصارعه الرومانية ببطولة الجائزة الكبرى والمقامة حاليا في إسبانيا بمشاركة منتخب مصر، ضمن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويرأس بعثة منتخب مصر في إسبانيا الدكتور نبيل الشوربجي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة ويرافق البعثة الحكم الدولي أحمد راشد.

وتضم قائمة منتخب المصارعة الرومانية كل من: محمد السيد كيشو ومحمد مصطفى وعبد اللطيف بقيادة فنية لمحمد إبراهيم.

وتضم البعثة لاعبة منتخب المصارعة النسائية ندى مدني والمدير الفني محمد طلبة؛ ومن المقرر إقامة منافسات المصارعة النسائية غدا السبت.