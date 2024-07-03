نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يرحل مارسيل كولر عن الأهلي بالصيف؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الناقد الرياضي محمود المخبزي عن تطورات مثيرة بشأن وصول عرض للسويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفه من البقاء أو الرحيل.

حقيقة رحيل كولر عن الأهلي

وقال المخبزي في تصريحات له عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "أؤكد لكم أنه هناك عرض من أجل ضم السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وتم التواصل بأحد المقربين له".

وتابع: "تم التواصل بين أحد الوكلاء بالخارج تابع لنادي خليجي من خلال أحد المقربين للسويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ولكنه قال لهم أنا باقي معهم ولدينا بطولات هامة مثل الانتركونيننتال وكأس العالم للأندية".

واختتم حديثه: "بيرسي تاو واليوديانج قريبون جدا من الرحيل في حالة وصول عروض مناسبة لخروجهم من حسابات كولر وجهازه الفني وكهربا قدم اعتذاره لمساعده ورغم ذلك لم يتغير رأي المدرب بشأن مستقبله".