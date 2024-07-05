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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم رحيل المدرب الإسباني لمنتخب بلاده فيليكس سانشيز بعد ساعات قليلة من الخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في ربع نهائي مسابقة كوبا أميركا.

الإكوادور يعلن رحيل مدربه الإسباني سانشيز بعد الخروج من كوبا أمريكا

وتعادلت الإكوادور مع الأرجنتين بطلة العالم وحاملة اللقب القاري 1-1 في الوقت الأصلي قبل أن تخسر 2-4 بركلات الترجيح وتخرج من المنافسة.

وقال الاتحاد الإكوادوري في بيان "يبلغ الاتحاد الاكوادوري لكرة القدم أنه وافق اليوم على إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني فيليكس سانشيز باس. نشكر فيليكس وطاقمه التدريبي على عملهم واحترافيتهم، ونتمنى لهم النجاح في مشاريعهم المستقبلية".

وعمل المدرب البالغ من العمر 48 عامًا مدربًا للشباب مع برشلونة في بلاده قبل أن ينتقل إلى قطر حيث قاد المنتخب الوطني إلى لقب كأس آسيا عام 2019.

وقّع عقدًا لمدة أربع سنوات مع الإكوادور في مارس 2023.

وتحتل الاكوادور المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.