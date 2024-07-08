«الإسكان» توجّه مسؤولي «التخطيط العمراني» بالتوسع في دعم الجهات المختلفة فنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 02:30 مساءً - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأحد، اجتماعا لاستعراض جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني فى رسم السياسة العامة للتخطيط العمراني، وإعداد مخططات وبرامج التنمية على مستوى الجمهورية (المستوى القومي والإقليمي والمحافظة)، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، موجهاً بتعزيز التعاون بين وحدة الرصد الحضري للمدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، لرصد الأوضاع التنموية للمدن الجديدة، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة، بما يخدم عملية إدارة التنمية المستدامة، وحوكمة العمران بالمدن الجديدة، كما وجه مسئولى هيئة التخطيط بالتوسع فى تقديم خدمات الدعم الفنى للجهات المختلفة، وتعظيم الموارد المالية للهيئة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من مسئولى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، حول مهام ومسئوليات ومشروعات الهيئة، ودورها في إعداد المخططات والبرامج طبقاً للأهداف والسياسات وبرامج الحكومة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.