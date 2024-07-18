بدء توافد الجماهير لحضور حفل كاظم الساهر فى U Arena بمهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 11:26 مساءً - وثقت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة، التي تقام فعالياته حالياً وحتي نهاية أغسطس المقبل، لحظة توافد الجماهير لحضور حفل القيصر كاظم الساهر المقرر لها بعد قليل في منطقة U Arena بالعلمين الجديدة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين صوراً لتوافد الجماهير على الحفل، وكتبت: "أجواء صيفية رائعة مليئة بالحماس في U Arena، في انتظار أقوى حفلات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، القيصر كاظم الساهر على مسرح المهرجان، شاركونا أجمل اللحظات والفعاليات في مهرجان العلمين الجديدة".

جانب من حضور الجماهير لحفل كاظم الساهر

جانب من الحضور

ويأتى حفل كاظم الساهر برعاية موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم، والذى يشمل رعاية حفل كاظم الساهر وعمرو دياب والمسرحيات المعروضة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

لحظة توافد الجماهير لحفل كاظم الساهر

توافد الجماهير