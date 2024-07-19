اقوى سيارة طرق وعرة .. جيب سوزوكي جيمني 2024 تحطم Toyota و Nissan بهذا السعر الرخيص في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - مع التنافس الشديد لسيارات الدفع الرباعي في الفترة الأخيرة، ظهرت مركبة جيب سوزوكي جيمني 2024 – 2025 والتي جاءت كأحد سيارات الدفع الرباعي الأفضل في السعودية، حيث تتمتع بالاعتمادية والسعر المغري، وهذا ماسوف نعرفكم عليه في السطور التالية.

جيب سوزوكي جيمني 2024

وقبل أن نعرفكم على مواصفات جيب سوزوكي جيمني 2024 – 2025، سوف نعرفكم على تاريخها في البداية، وهي مركبة طرق وعرة أعلنت شركة سوزوكي اليابانية عنها لأول مرة عام 1997 في معرض طوكيو الدولي للسيارات.

وفيما يخص اسم سيارة سوزوكي جيمني متعددة الاستخدامات، فإنه تم إصدار جيمني الجديدة في عام 1998، والتي لا زالت تحمل نفس الاسم حتى الآن في جيلها الرابع بجميع الأسواق.

وتتوفر جيب سوزوكي جيمني 2024 في السعودية من خلال وكيل سوزوكي الحصري بالمملكة، وهي شركة نجيب أوتو، والتي يتوفر لديها أحدث الموديلات والطرازات.

في هذ الصدد، فإننا نستعرض لكم في «المربع نت» أبرز مواصفات جيب سوزوكي جيمني 2024 – 2025 الجديدة، مع استعراض أبرز مميزاتها وعيوبها وأسعار جيب سوزوكي جيمني 2024 في السعودية لدى الوكيل.

ما هي مواصفات جيب سوزوكي جيمني 2024 من الخارج؟

ويمكننا أن نبدأ بمواصفات جيب سوزوكي جيمني 2024 من الخارج، حيث تأتي سيارة الدفع الرباعي بإطلالتها الشهيرة والصندوقية المميزة، والتي توحي بالقوة وتخطف الأضواء بفضل مرونتها وإمكانياتها بالطرق الوعرة.

وجاءت أبرز مواصفات سوزوكي جيمني 2024 تشمل الآتي:

مصابيح أمامية دائرية من الـ LED

إضاءة تلقائية مع غسالة مصابيح أمامية

مصابيح نهارية من الـ DRL

أنوار الضباب أمامية وخلفية.

مصباح توقف مرتفع.

مقابض الأبواب بلون السيارة.

نوافذ كهربائية أمامية

مكيف آلي

نظام قفل مركزي للأبواب عن بعد.

وسائد هواء جانبيه للسائق والراكب

مثبت كرسي الأطفال

جهاز مانع تشغيل الحركة

نظام التعشيق الأساسي مع قفل أوتوماتيك

مصدات أمامية ضخمة مع وجود رفارف العجلات.

أما عن أبعاد سيارة جيمني فإنه يمكننا التعبير عن أبعادها من خلال الأرقام التالية:

الطول 3,645 مم العرض 1,645 مم الارتفاع 1,725 مم قاعدة العجلات 2,250 مم وزن السيارة بدون ركاب 1,135 كجم

وبالانتقال إلى مواصفات مقصورة جيب سوزوكي جيمني من الداخل، فإنها تُقدّم بمزايا داخلية وتجهيزات أساسية تلائم قدرة التحمل في البر، كما أنها مناسبة لمن يبحث عن سيارة اقتصادية في مثل فئتها.

وعن داخلية السيارة فإنها تتسع لـ 4 أفراد، كما جاءت تجمع من الداخل بين بعض الرحابة والتكنولوجيا رغم بساطة المقصورة المصُممة لتناسب الطرق الوعرة، وهو ما يعزز من راحة السائق والركاب.

وعن مقاعد سيارة جيمني فإنها جاءت مزوّدة بـ 4 من المقاعد، والتي تأتي بكسوة من القماش عالي الجودة.

وأما عن مقعد السائق فإنه يدعم التحكم بالارتفاع والتعديل اليدوي، بالإضافة إلى ذلك فإن مقعد الراكب الأمامي أيضًا جاء يدعم التعديل بشكل يدوي.

وفي حين جاءت سيارة جيمني مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، والتي تسهل من التحكم في إعدادات المقصورة من نظام صوتي وخلافه أثناء القيادة.

وجاءت تقنيات سوزوكي جيمني 2024 من الداخل بما يتناسب مع كونها سيارة دفع رباعي لتلبية الحاجة، وتتضمن ما يلي:

مزوّدة بنظام قفل الأبواب المركزي.

نظام تكييف الهواء أوتوماتيكي في الفئة الأعلى.

إمكانية طي المقاعد الخلفية لتوفير مساحة تخزين أكبر.

شاشة المعلومات والترفيه مقاس 7 بوصة.

تدعم AUX و USB.

نظام صوتي مكونا من 4 سماعات.



ما هي مواصفات أمان سوزوكي جيمني 2024؟

وحرصت العلامة اليابانية على تزويد مواصفات أمان جيب سوزوكي جيمني 2024 الجديدة بمستويات تتناسب مع الطرق الوعرة وغير الممهدة، وجاءت أنظمة الأمان في جيب جيمني تشمل ما يلي:

6 وسائد هوائية

نظام تثبيت السرعة

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

نظام مساعدة الفرامل

نظام التحكم على المنحدرات

نظام فرامل مانعة للانغلاق

توزيع قوى الفرامل إلكترونيا

مثبت مقعد الطفل

فرامل طوارئ تلقائية

تنبيه مغادرة المسار

نظام مراقبة المنطقة العمياء.

نظام قفل مركزي للأبواب عن بعد.



ما هي مواصفات أداء سوزوكي جيمني 2024؟

وفيما يتعلق بمواصفات أداء سوزوكي جيمني 2024 الجديدة، فإن سيارة الدفع الرباعي تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، ولكن مع خيارين لناقل الحركة.

وتأتي مواصفات المحرك كما الآتي:

نوع المحرك بنزين عدد الأسطوانات 4 سعة المحرك 1.5 لتر ناقل الحركة أوتوماتيك عادي عدد سرعات ناقل الحركة 4 نظام القيادة دفع رباعي 4WD القوة 101 حصان عزم الدوران 130 نيوتن متر كفاءة استهلاك الوقود 16.1 كم/ لتر سعة خزان الوقود 40 لتر

نوع المحرك بنزين عدد الأسطوانات 4 سعة المحرك 1.5 لتر ناقل الحركة يدوي عدد سرعات ناقل الحركة 5 نظام القيادة دفع رباعي 4WD القوة 101 حصان عزم الدوران 130 نيوتن متر كفاءة استهلاك الوقود 17.2 كم/ لتر سعة خزان الوقود 40 لتر

ما هي مميزات وعيوب سوزوكي جيمني 2024؟

وتأتي العديد من المميزات في السيارة متعددة الاستخدامات اليابانية، حيث تشمل مميزات سوزوكي جيمني 2024 على الآتي:

تتميز بنظام الدفع الرباعي في جميع فئاتها.

تتمتع السياة بهيكل صندوقي قوي ومتين.

تتمتع بأداء جيد على الطرق الوعرة.

ارتفاع مناسب عن الارض.

يتوفر بها العديد من أنظمة الأمان المناسبة للطرق الوعرة.



أما عن عيوب سوزوكي جيمني 2024 فإن السيارة لم تخلو كذلك من العيوب، وجاءت كما في النقاط الآتية:

تفتقر لوسائل الترفيه وبعض التقنيات مثل عدم وجود شاشة وسائط أو كاميرا خلفية.

ضيق المساحة الداخلية بعض الشيء للركاب.

تحتوي علي محرك 1.5 لتر يولّد قوة 101 حصان فقط.

ليست اقتصادية في استهلاك الوقود على نحو كبير.



ما هي أسعار جيب سوزوكي جيمني 2024 في السعودية؟

وأما فيما يخص أسعار جيب سوزوكي جيمني 2024 في السعودية، فإن سيارة جيمني اليابانية تتوفر في المملكة لدى وكيل العلامة الحصري شركة نجيب أوتو، وتأتي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، كما يبدأ سعرها من 93,840 ريال سعودي.

وتتوفر بالفئات والأسعار التالية:

اسم الفئة سعر جيب سوزوكي جيمني GL ناقل حركة يدوي دفع رباعي 93,840 ريال سعودي GLX ناقل حركة أوتوماتيك دفع رباعي 105,340 ريال سعودي

أسعار سوزوكي جيمني تشمل ضريبة القيمة المضافة.