قصور الثقافة تختتم ورش "مصر جميلة" بعرض مسرحي لمواهب دمياط

القاهرة - محمد ابراهيم - اختتمت الأحد بقصر ثقافة فارسكور فعاليات ورش "مصر جميلة" المعنية باكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة دمياط، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

عرض بلدنا حلوة

تضمن الحفل تقديم عرض مسرحي بعنوان "بلدنا حلوة" نتاج الورش التدريبية التي أقيمت على مدار الخمسة أيام الماضية، وهي: ورشة "الرسم" للفنان شادي قطامش، "الأداء المسرحي" للمخرج حسن النجار، و"الأداء الحركي" للمخرج كريم خليل.

وتدور أحداثه حول الحفيدة "سميحة" والجد، ويروي حكايات يسردها الجد، وحكايات أخرى عن أحلام حفيدته وأصدقائها، مع سرد تاريخ مصر من خلال عدة شخصيات مؤثرة، منهم د. مجدي يعقوب، الفنانة عزيزة أمير، د. زاهي حواس.

العرض تم تقديمه في قالب استعراضي، تضمن 5 استعراضات نتاج ورشة الأداء الحركي بعنوان "روح إنسان، شبر ونص، أنا المصري، 100 سنة سينما، ومصر حلوة"، وتم الاستعانة بجدارية بطول 5 أمتار كديكور، وهي من تصميم المشاركين بورشة الرسم، وتشتمل على رسوم تعكس خصوصية وعراقة مدينة دمياط.

وترك العرض انطباعًا إيجابيًا لدى الجمهور الكبير الذي حضر الختام وسط تفاعل مع أحداثه ومواهب أبطاله.

وشهد الختام د. فادي سلامة مدير عام ثقافة دمياط، وجيهان مبروك منسق برنامج الورش من الإدارة العامة لرعاية المواهب، والفنان محمد الشريف أحد قدامى فرقة قومية دمياط، وطاهر أبو حطب مدير القصر، ونخبة من المثقفين.

ورش مصر جميلة

ورش "مصر جميلة" قدمتها الإدارة العامة لرعاية المواهب برئاسة المخرج محمد صابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان، وأقيمت بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط.

وتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية بواقع 3 ساعات يومية لكل ورشة تدريبية، بمشاركة أكثر من 60 موهوبًا، وذلك داخل قاعات قصر ثقافة فارسكور وفي عدد من الأماكن الخارجية، ومن المقرر أن تعمم الورش بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.

