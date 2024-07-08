محافظ شمال سيناء يتابع سير العمل بمستشفى العريش ويوجه بتقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 02:30 مساءً - زار اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، حيث تفقد عدد من أقسام المستشفى، والاطمئنان علي الخدمات المقدمة للمواطنين خلال فترة تلقيهم العلاج في المستشفى.

وتفقد محافظ شمال سيناء المرضي الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفي العريش العام، في حضور الدكتور أحمد سمير مدير مديرية الصحة والدكتور أحمد منصور مدير المستشفى.

واطمئن المحافظ خلال زيارته للمستشفي علي المرضي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى، موجهًا بتقديم كافة الخدمات الطبية لهم والعمل على راحتهم، مشيرًا الي ان مستشفى العريش العام استقبلت منذ أحداث غزة أكثر من 700 من المرضى والجرحى الفلسطينيين، حيث خرجوا جميعًا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، باستثناء 8 حالات تتلقي العلاج حالياً في المستشفى.

وتفقد المحافظ مركز الدعم النفسي الخاص بالهلال الأحمر المصري في المستشفى، حيث استمع إلي شرح من متطوعي الهلال حول الخدمات التي يقدمها المركز لعدد من الأطفال الفلسطينيين لمحو آثار الحرب ودعمهم نفسياً وإعادة تأهيلهم.

وأكد اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، علي أن زيارة المحافظ للمستشفي تأتي ضمن الزيارات التي يقوم بها المحافظ لمختلف المصالح الحكومية، ومتابعة تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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