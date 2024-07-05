نجم الأهلي السابق: يوسف أيمن صفقة مميزة لتعويض محمد عبدالمنعم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – أكد أحمد أبومسلم نجم النادي الأهلي أن يوسف أيمن صفقة الأهلي بديل جيد لتعويض محمد عبدالمنعم في حالة الرحيل خلال موسم الانتقالات. إقرأ أيضاً.. وقال أبومسلم في تصريحات لملعب الشمس، يوسف أيمن من اللاعبين المميزين في خط الدفاع، مشيرا إلى أنه يجب التعود منه على أجواء الدوري المصري.

وواصل، اللاعب يستطيع تعويض محمد عبدالمنعم ولكن الأخير أسرع منه، مشيرا إلى أن اختيار إدارة الأحمر للاستقدام فمن المؤكد أنه صفقة جيدة جدا.

وأتم، يجب تأقلم اللاعب على أجواء الفريق الأحمر، لأنها تختلف بالطبع عن أجواء الدوري القطري.

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