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أحمد جودة - القاهرة - أعرب خاميس رودريجيز عن أمله في أن يكون أفضل لاعب في النسخة الحالية لبطولة كوبا أمريكا 2024، بعدما قاد بلاده للصعود للدور قبل النهائي في البطولة، على حساب منتخب بنما.

خاميس رودريجيز: أتمنى الفوز بجائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا

وقال رودريجيز "مباراة صعبة، إنهم أقوياء للغاية، لكننا لعبنا بشكل جيد، نعرف كيفية تسجيل الأهداف سريعا وهذا منحنا السيطرة على المباراة".

وأضاف "هل أريد أن أكون أفضل لاعب في البطولة؟ نعم، أردت أن أقدم بطولة جيدة للغاية ومساعدة زملائي على الذهاب بعيدا".

وأوضح نجم منتخب كولومبيا "سنقاتل حتى النهاية، ونتمنى بلوغ النهائي، هذا ما نريده جميعا، نمر بلحظة جيدة حاليا".

وختم رودريجيز حديثه بالقول "الشيء الأكثر أهمية مازال سيأتي، نتمنى بلوغ النهائي".