نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال جماهيري علي حفل كاظم الساهر بالعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن المطرب كاظم الساهر من تحقيق نجاح كبير خلال حفله الذي أقامه مساء أمس الخميس، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، حيث امتلأت القاعة عن آخرها بالجمهور.

تفاصيل حفل كاظم الساهر

وقدم كاظم الساهر مجموعة من أغانية المميزة الجديدة والقديمة التي تفاعل معها الجمهور ومنها: "أحبيني بلا عقد، وغالية، وعيد وحب، كلك على بعضك حلو، زيديني عشقا، أنا وليلى".

ويذكر ان طرحت شركة "تذكرتي" تذاكر حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين وإتاحة التذاكر بتسع فئات، ومن شروط دخول الحفل لا يسمح بالمأكولات والمشروبات لا استرداد أو استبدال ولا دخول بعد غلق الأبواب في موعدها المحدد.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة في العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس المقبل، إذ تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال كاظم الساهر، هي ألبومه مع الحب، والتي جاءت بعنوان الأغنية يا وفية، وألبوم يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغاني هي: يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته كتاب الحب.