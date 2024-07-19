جماعة الحوثي تعلن مسؤوليتها عن انفجار تل أبيب

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جدة - نرمين السيد - الشرطة الإسرائيلية
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلة أن هناك أضرارًا جسيمة نتجت عن الانفجار الهائل الذي وقع فجر اليوم الجمعة، في مدينة تل أبيب، فضلا عن هجرة أعداد كبيرة من السكان، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال يجري تحقيقات في انفجار طائرة مسيرة اخترقت الأجواء وسقطت في منطقة وسط تل أبيب.
وأضاف متحدث جيش الاحتلال، حسبما نشرت قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش يبحث احتمال أن يكون بسبب هدف جوي.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أعلنت ارتفاع أعداد المصابين جراء انفجار طائرة مسيرة في تل أبيب إلى 7 اشخاص.
وذكر الإسعاف الإسرائيلي أنه تم نقل شخصين من المصابين إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، بعد إصابتهما بشظايا من مكان الانفجار الهائل الذي وقع منذ قليل.
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