رسميا.. ترامب يعلن قبول ترشيحه لـ الانتخابات الرئاسية الأمريكية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن بشكل رسمي قبول ترشيحه من الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية.





وقال في ختام أعمال مؤتمر الحزب الجمهوري بولاية ويسكونسن الأمريكية: " أقف أمامكم اليوم برسالة ثقة مليئة بالقوة والأمل وسيتحقق النصر العظيم بعد 4 أشهر من الآن، وسنبدأ معا عصرا جديدا من الأمان والرخاء والحرية للأمريكيين".

ووفقًا للقناة، سرد ترامب أحداث اليوم الذي تعرض فيه لإطلاق النار، قائلًا: "الرصاصة التي أطلقت تجاهي في بنسلفانيا كانت على بعد ملليمترات من إنهاء حياتي"، مضيفًا: "كنت أخشى حدوث تدافع بعد إطلاق النار ولكن هذا لم يحدث".

وتابع: "كل العاملين في الخدمة السرية صعدوا على المنصة بعد محاولة اغتيالي للعمل على إنقاذي.. لقد أظهروا شجاعة كبيرة وخاطروا بحياتهم من أجلي".