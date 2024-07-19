رسميا.. ترامب يعلن قبول ترشيحه لـ الانتخابات الرئاسية الأمريكية (فيديو)

وقال في ختام أعمال مؤتمر الحزب الجمهوري بولاية ويسكونسن الأمريكية: " أقف أمامكم اليوم برسالة ثقة مليئة بالقوة والأمل وسيتحقق النصر العظيم بعد 4 أشهر من الآن، وسنبدأ معا عصرا جديدا من الأمان والرخاء والحرية للأمريكيين".
ووفقًا للقناة، سرد ترامب أحداث اليوم الذي تعرض فيه لإطلاق النار، قائلًا: "الرصاصة التي أطلقت تجاهي في بنسلفانيا كانت على بعد ملليمترات من إنهاء حياتي"، مضيفًا: "كنت أخشى حدوث تدافع بعد إطلاق النار ولكن هذا لم يحدث".
وتابع: "كل العاملين في الخدمة السرية صعدوا على المنصة بعد محاولة اغتيالي للعمل على إنقاذي.. لقد أظهروا شجاعة كبيرة وخاطروا بحياتهم من أجلي".
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