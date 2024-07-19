نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ ألبوم روكسي ..أمير عيد يتربع على عرش "يوتيوب " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



لايزال أمير عيد متصدر الموكز الأول في تريند يوتيوب بأغنية روكسي وذلك بعد يوم واحد من طرح الأغنية والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ، وينتظر أمير عيد الأيام المقبلة لطرح باقي الألبوم .



ترويج أمير عيد لـ روكسي



وأثار أمير عيد الجدل منذ عدة أيام بحذف جميع صوره ونشر فيديو لمقابلة تبدو عليها ملامح الرجوع بالزمن باللون الأبيض والأسود، وتبين الموضوع أن كل هذا حركة ترويج لموعد عرض عمل فني جديد بعنوان روكسي، ولم يوضح أمير عيد أي تفاصيل أخرى كونه فيلم أو كليب.



كلمات أغنية روكسي





وشي للبار وضهري للمكان

مش قادر ناس مش قادر عالكلام

تمام برمي السلام

لكن ده ميمنعش اني زهقان

عاوز شوشره دون اي احتكاك

انا عايز حب كبير مش قادر ارتباط

انا عاوز لمه عشان لما بروح

دماغي بترقصني وبفكر في حاجات

حكايات وقصص كتير انا لسه بألفها

حاجات جوايا انا لسه مش عارفها

حكايات وقصص كتير انا لسه بألفها

سألتني انت مين قلتلها بحاول اكون انا

بلعب مع نفسي ساعات لعبه الاسئله

والحقيقه النتيجه كانت مذهله

شويه مخجله لكن هحكيلك

بحب الموناليزا عشان الناس بتحبها

بس الحقيقه عمري في يوم ما فهمتها

عندي شويه مباديء لكن متجزئه

عندي مشاعر فاضل تكه وتبقي ملزقه

بضحك ساعات في السينيما علي ضحك ناس

بس الحقيقه الفيلم غبي مفيهوش احداث

بعمل حاجات كتير محفوظه مش مفهومه

وحبيت عشان حاجات تانيه غير الاحساس



حاجات جوايا انا لسه مش عارفها

حكايات وقصص كتير انا لسه بألفها

حاجات جوايا انا لسه مش عارفها

حكايات وقصص كتير انا لسه بألفها

آخر أعمال أمير عيد



يذكر أن آخر أعمال أمير عيد هو مسلسل "دواعي سفر"، وتدور أحداثه حول شخصية تدعى «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي»، وتتوالى الأحداث.