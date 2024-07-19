الشرطة الإسرائيلية: العثور على جثة شخص في موقع انفجار تل أبيب

جدة - نرمين السيد - انفجار تل أبيب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق منطقة الانفجار الهائل الذي وقع في تل أبيب، فجر اليوم الجمعة، لافتة إلى أنه تُجرى عمليات بحث وتفتيش عن بقايا الشظايا.





وقالت الشرطة الإسرائيلية، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية: "ننصح سكان تل أبيب بتجنب الاقتراب من موقع الانفجار وعدم لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات". وأشارت إلى أنه تم العثور على جثة شخص بالقرب من موقع الانفجار في تل أبيب ولا تزال ظروف الحادث قيد الفحص والتحقيق.

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