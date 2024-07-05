نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1446هــ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1446هــ وذلك بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ هاني الحسيني.

وألقى الدكتور طارق عبد الحميد مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الإحتفال بهذه الذكرى العطرة لهجرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم مليئة بالدروس والعبر التى يجب أن تكون نبراسا يضىء لنا الطريق ولا يكون ذلك إلا بإقتدائنا بالرسول الكريم قولا وعملا وخلقا.

كما ألقى اللواء أ.ح وليد حمودة عوض مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى هنأ فيها الحضور بالعام الهجرى الجديد، مشيرا إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفائهم بالمهام والمسئوليات المكلفين بها بكل قوة وعزيمة مقتدين بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى التمسك بقيم العمل النبيلة من أجل حماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه.