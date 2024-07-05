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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، إيقاف مدافع المنتخب التركي ميريح ديميرال مباراتين بسبب أدائه شعار "الذئاب الرمادية" عقب إحراز هدف في مرمى النمسا خلال مباراة الفريقين في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

الاتحاد الأوروبي يقرر إيقاف نجم تركيا

وذكر يويفا في بيان اليوم الجمعة أنه قرر معاقبة مدافع منتخب تركيا "لعدم التزامه بالمبادئ العامة للسلوك، وانتهاك القواعد الأساسية للسلوك المناسب، بالإضافة إلى استغلال الأحداث الرياضية للتعبير عن أمور ذات طبيعة غير رياضية، والإساءة إلى سمعة رياضة كرة القدم".

وكانت صحيفة (بيلد) الألمانية أول من أشارت إلى أن يويفا قرر إيقاف ديميرال عن مباراة المنتخب التركي ضد نظيره الهولندي في دور الثمانية غدا السبت، بالإضافة للقاء آخر قد يكون في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، قبل أن يعلن الاتحاد القاري عن العقوبة بشكل رسمي اليوم الجمعة.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، ضمن آخرين أدانوا تصرف اللاعب بشدة، فيما استدعت تركيا السفير الألماني أول أمس احتجاجا على ردود الفعل الحادة تجاه الواقعة.