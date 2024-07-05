نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات البحرية تستقبل وفدًا من الأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت القوات البحرية وفدا رفيع المستوى من الأمم المتحدة برئاسة الدكتورة غادة وإلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بحضور الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.

بدأت الزيارة بعرض تقديمى عن تطور القوات البحرية والمهام المكلفة بها لتأمين وحماية السواحل المصرية والمياه الإقليمية والإقتصادية، أعقب ذلك جولة تفقدية لعدد من الوحدات البحرية بقاعدة الإسكندرية البحرية للتعرف على الإمكانيات والقدرات المتطورة التى تمتلكها القوات البحرية.

وأعربت الدكتورة غادة وإلى عن اعتزازها وتقديرها لما تقوم به القوات المسلحة من جهود ومهام لدعم ركائز الأمن القومى المصرى، كما أشادت بدور القوات البحرية وما تنفذه من إجراءات لدعم الجهود

فى مجابهة أعمال الجريمة والمخدرات على إمتداد حدود مصر البحرية.

فيما أكد قائد القوات البحرية على أهمية دور مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى جهوده المستمرة لمنع الجرائم والسعى إلى بناء نظم فعالة للعدالة الجنائية، كما أشار إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز قدرات القوات البحرية بما يمكنها من تنفيذ المهام الموكلة إليها

بكل كفاءة وإقتدار.