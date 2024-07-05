نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس “الأعلى للإعلام” يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنّأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٦هـ.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بأصدق التهاني بحلول العام الهجري الجديد"، مضيفًا: "ندعو الله أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، لتحقيق مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر".

وأضاف رئيس المجلس: "ندعوا الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية ومصرنا الغالية وشعبها العظيم، بكل الخير والرخاء والأمن والأمان".