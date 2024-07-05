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رئيس “الأعلى للإعلام” يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - هنّأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٦هـ.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بأصدق التهاني بحلول العام الهجري الجديد"، مضيفًا: "ندعو الله أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، لتحقيق مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر".

وأضاف رئيس المجلس: "ندعوا الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية ومصرنا الغالية وشعبها العظيم، بكل الخير والرخاء والأمن والأمان".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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