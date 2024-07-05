نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة بدوري "نايل" والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش بالجولة ال30 من منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بدوري "نايل"

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء يوم في يوم الأثنين المقبل الموافق 8 يوليو الجاري.

فاز الأهلي باكتساح على نظيره الداخلية بأربعة أهداف نظيفة مقابل هدف وحيد في مباراته الأخيرة بالجولة ال29 التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي على استاد القاهرة الدولي.

وبهذا الفوز وصل المارد الأحمر إلى النقطة 54 في المركز الثاني وفي المقابل يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 11، في مواجهة 28 خاضها، بواقع 8 انتصارات، و11 تعادلات، 9 هزائم.

ومن المقرر ان تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.