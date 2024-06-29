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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيرميس للوساطة تتصدر قائمة شركات السمسرة في الربع الثاني… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 29 يونيو 2024 02:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ تصدرت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداولات بالربع الثاني من العام الجاري، بعدما سجلت 36.8 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 11.7%.
وفي المركز الثاني جاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بعد أن سجلت تداولات بقيمة 31.7 مليار جنيه، وحصلت على حصة سوقية 10.1%، ثم التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيم تداولات 30.33 مليار جنيه مستحوذة على حصة سوقية 9.6%.
ورابعًا جاءت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية محققة قيم تداولات 29.5 مليار جنيه بحصة سوقية 9.4%، ثم مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بتداولات بلغت 19.5 مليار جنيه بحصة سوقية 6.2%، وسادسا: أرقام لتداول الأوراق المالية شركة مساهمة مصرية بتداولات 17.5 مليار جنيه، تمثل حصة سوقية 5.6%.
واحتلت كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية المركز السابع في القائمة بقيم تداول 17.4 مليار جنيه لتستحوذ على حصة سوقية 5.5% من سوق السمسرة، تلتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيم تداولات 16.75 مليار جنيه وبحصة سوقية 5.3%، وتاسعا وعاشرا جاءت شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية” بتداولات 13.99 مليار جنيه و13.88 مليار جنيه على الترتيب.
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