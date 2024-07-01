جالانت: الجيش الإسرائيلي بحاجة ملحة إلى 10 آلاف جندي إضافي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 05:25 مساءً - كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، حاجة الجيش إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور، وفق الأناضول.

ونقلت إذاعة الجيش عن غالانت قوله للجنة الخارجية والأمن البرلمانية: "نحتاج إلى 10 آلاف جندي فورا" .

وقال الوزير: "يمكننا تجنيد 4800 من اليهود المتدينين".



وتستمر إسرائيل في حربها على قطاع غزة، في حين تلوح بحرب على لبنان وتستمر بتأهبها في الضفة الغربية المحتلة.

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية أخيرا بتجنيد المتدينين اليهود الذين يرفضون الالتحاق بالخدمة العسكرية.