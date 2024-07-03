أحمد كمال يفتح صندوق أسراره في سبوت لايت مع شيرين سليمان

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، النجم القدير أحمد كمال في حوار ملىء بالاسرار والنفاجآت التي يكشفها لأول مرة.

ويروي تفاصيل الموقف الكوميدي الذي حدث بينه وبين الساحر أثناء تصوير فيلم الكيت كات وكيف كان رد فعل والدة الفنان أحمد كمال عندما فوجئت بالنجم محمود عبد العزيز في بيتها وهو يرتدى ملابس شخصية الشيخ حسني الشهيرة.

تفاصيل حلقة أحمد كمال في برنامج سبوت لايت

ويكشف أيضا خلال اللقاء عن ذكريات لقاءه بالنجمة الكبيرة فاتن حمامة وكواليس اللقاء الأول الذي جمعه بها، كما يتحدث عن كواليس تصوير مسلسل كامل العدد حيث جسد شخصية والد الفنانة دينا الشربيني، ويتحدث ايضا عن مشاركته في العديد من الافلام القصيرة والمخرجين الذين قام بالتدريس لهم واكثر مخرج مازال على تواصل معه بشكل مستمر، ويتحدث ايضا عن لقب ابو البنات وعلاقته ببناته.

كما تستعرض ايضا خلال الحلقة كواليس حفل توزيع جوائز نيش ولقاءات خاصة مع النجوم المكرمين، كما تستعرض ايضا لقاءات خاصة على هامش مهرجان جمعية الفيلم الذي اقيم مؤخرا.

تفاصيل برنامج سبوت لايت

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساء.

آخر أعمال أحمد كمال



وكان آخر أعمال أحمد كمال فيلم شرق 12 الذي عرض ضمن الأفلام المشاركة في مهرجان كان السينمائي، وينتمي فيلم شرق 12 لنوعية الكوميديا السوداء، حيث يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، يتمرد فيه الموسيقار الشاب عبدو «عمر رزيق» على شوقي البهلوان «أحمد كمال» الذي يدير المكان بخليط من العبث والعنف وجلالة الحكاءة «منحة البطراوي» التي تخفف عن الناس بحكايات خيالية عن البحر الذي لا يعرفه أحد، ويخطط عبدو، مستعينا بموهبته، مع الشابة ننة «فايزة شامة» لكسر قبضة شوقي ونيل الحرية في عالم أرحب، والفيلم ناطق بالعامية المصرية وتم تصويره في 22 يوما بالقاهرة والقصير عام 2022، ضمن مسابقة أسبوع المخرجين في مهرجان كان 2024، وهو من كتابة وإخراج هالة القوصي.