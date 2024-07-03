بعد تشكيل الحكومة الجديدة.. تعرف على مؤهلات الوزراء الجدد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 05:29 مساءً - شهدت مصر اليوم أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وضمت الحكومة الجديدة مجموعة من الوزراء البارزين، حيث نرصد في هذا التقرير مؤهلاتهم الأكاديمية والجامعات التي تخرجوا فيها.

_الجامعات المصرية تهيمن على التشكيل الوزاري

تخرج أغلبية الوزراء من جامعات مصرية مرموقة، حيث جاء 8 وزراء من جامعة القاهرة، و6 وزراء من جامعة عين شمس، و4 وزراء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما ضمت الحكومة خريجين من الكلية الفنية العسكرية، وجامعة حلوان، وجامعة الزقازيق، وجامعة بنها، والكلية الحربية، وأكاديمية الشرطة، وجامعة الأزهر.

_أبرز الوزراء ومؤهلاتهم الأكاديمية

1. الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء: حصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية من كلية الهندسة، جامعة القاهرة.

2. الفريق كامل الوزير - نائب رئيس الوزراء ووزير النقل: تخرج في الكلية الفنية العسكرية.

3. الدكتور خالد عبد الغفار - نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة: حاصل على بكالوريوس طب الفم والأسنان من جامعة القاهرة.

4. اللواء محمد توفيق - وزير الداخلية: خريج أكاديمية الشرطة.

5. الدكتور شريف فاروق - وزير التموين: حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس.

6. الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

7. أحمد كجوك - وزير المالية: حصل على بكالوريوس علوم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

8. مايا مرسي - وزيرة التضامن: حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

_الوزراء الآخرون ومؤهلاتهم

- أسامة الأزهري - وزير الأوقاف: حاصل على درجة الإجازة العالية من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر.

- كريم بدوي - وزير البترول: حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة: حصل على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة حلوان.

- ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة: حاصلة على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة.

- الدكتور هاني سويلم - وزير الموارد المائية والري: حصل على بكالوريوس في الهندسة البيئية من جامعة الزقازيق.

- محمود عصمت - وزير الكهرباء: حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة.

- السفير بدر عبد العاطي - وزير الخارجية والهجرة: حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القاهرة.

- أحمد فؤاد هنو - وزير الثقافة: حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة من جامعة حلوان.

_التنمية المحلية والزراعة والطيران

- الدكتورة منال عوض - وزيرة التنمية المحلية: حصلت على بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة بنها.

- علاء فاروق - وزير الزراعة: خريج كلية التجارة من جامعة عين شمس.

- سامح الحنفي - وزير الطيران: خريج الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

_وزراء العدل والاستثمار وقطاع الأعمال

- المستشار عدنان الفنجري - وزير العدل: خريج كلية الحقوق من جامعة القاهرة.

- الدكتور حسن الخطيب - وزير الاستثمار: حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة القاهرة.

- المهندس محمد إبراهيم أحمد الشيمي - وزير قطاع الأعمال: خريج كلية الهندسة من جامعة عين شمس.

_وزراء السياحة والإسكان والتعليم

- **شريف فتحي** - وزير السياحة: خريج كلية الخدمة الاجتماعية من جامعة عين شمس.

- الدكتور شريف الشربيني - وزير الإسكان: خريج كلية الهندسة من جامعة الزقازيق.

- محمد عبد اللطيف - وزير التربية والتعليم: خريج كلية التربية من جامعة عين شمس.

بهذا التشكيل، تأمل الحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات الشعب المصري ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.