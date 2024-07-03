«حياة كريمة»: مستعدون للتعاون الكامل مع الحكومة الجديدة لمواصلة التنمية والبناء وتحسين جودة حياة المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 05:30 مساءً - تقدمت مؤسسة حياة كريمة بخالص التهاني للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وذكرت «إننا في مؤسسة حياة كريمة نؤكد ثقتنا الكاملة في قدرة الحكومة الجديدة على مواصلة مسيرة التنمية والبناء وتحقيق طموحات الشعب المصري في حياة كريمة».

وأوضحت «نؤكد استعدادنا الكامل للتعاون مع الحكومة الجديدة في تنفيذ كافة المشروعات والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، ونتمنى من الحكومة الجديدة الجديدة كل التوفيق والسداد في معامها الوطنية وأن تكون عند حسن ظن الشعب المصري».

عن مؤسسة حياة كريمة:

جدير بالذكر أنه تم إشهار مؤسسة حياة كريمة في 22 أكتوبر 2019 كمؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم قيد 9023. وتضم المؤسسة ما يزيد عن 45 متطوع مصري يعملون في مختلف المجالات. وتملك المؤسسة 27 مقر في كافة محافظات الجمهورية بجانب المكاتب الخاصة في الجامعات المصرية وكذلك في بعض مجمعات المحال التجارية الكبيرة والنوادي الرياضية. كما تتواجد حياة كريمة بشكل دوري بجانب المواطنين الأشد احتياجًا في أبعد قرى مصر من خلال قوافلها ومنطوعيها المنتشرين في كافة المحافظات.