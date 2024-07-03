قيادات حزبية: الحكومة الجديدة تتمتع بكفاءة وخبرة تمكنها من التعامل مع مختلف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 05:29 مساءً - رحبت قيادات حزبية اليوم الأربعاء بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بعد أدائها اليمين الدستوري أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤكدين أن الحكومة الجديدة تتمتع بقدر كبير من الكفاءة والخبرة التي تمكنها من التعامل مع التحديات الراهنة في كافة القطاعات.

وقالت القيادات - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن تعيين نواب لرئيس الوزراء والوزراء واستحداث ودمج وزارات خطوة مهمة نحو تطوير العمل الحكومي مشيرين إلى أن الحكومة الجديدة لديها ملفات ضخمة وشديدة الأهمية تتطلب قدرا كبيرا من الوعي والدراسة حتى تتمكن من التعامل معها بنجاح بما يحقق تطلعات القيادة السياسية في التنمية .

وأكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحكومة الجديدة تمتلك الكفاءات والخبرات اللازمة لتخطي التحديات والأزمات التي تمر بها مصر وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية، واصفًا دور تلك الوزارة بأنها "دور استثنائي" و"مسئولية تاريخية".

وأضاف أن أهم أولويات الحكومة المقبلة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وبناء الإنسان المصري، مؤكدًا بأن تلك الملفات تحتاج إلى تحركات سريعة وناجزة كتلك التحركات التي تمت في ملف "البنية التحتية" في الحكومات السابقة.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن إعادة الهيكلة التي تمت للعديد من الوزارات تمثل رسالة هامة على اهتمام الحكومة بالإصلاح الإداري خاصة دمج بعض الوزارات واستحداث وزارات أخرى من أهمها وزارة الاستثمار، بجانب اهتمام الحكومة بالاتصال السياسي مع القوى المختلفة من خلال إضافة شق خاص بالاتصال السياسي إلى وزارة المجالس النيابية وإسنادها إلى المستشار محمود فوزي.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة أن يرى المواطن تحركات سريعة من الوزراء على الملفات المختلفة، داعيًا الوزارات كافة إلى الاعتماد على مخرجات الحوار الوطني في الملفات المختلفة والبناء عليها بجانب ضرورة الإسراع بتقديم برنامج الحكومة لمناقشته في مجلس النواب بصورة عاجلة.

ورحب رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالتشكيل الحكومي الجديد، والذي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة تضم كفاءات وخبرات كبيرة تضفي حالة من التفاؤل الكبير فيما يتعلق بالعديد من الملفات على رأسها الملف الاقتصادي وكذلك الملف السياسي والمجتمعي، مشددا على ضرورة تنفيذ الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال صقر إن التشكيل الحكومي الجديد، شهد دمج عدد من الوزارات واستحداث أخرى، وهذا مهم جدا في إطار تطوير العمل الحكومي.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة أن ترتب الحكومة الجديدة أولوياتها، بما يتماشى مع أولويات المرحلة الحالية، مؤكدا أهمية أن يكون هناك رضا شعبي عن أداء الحكومي لاسيما في ظل ما يواجهه الشارع المصري من تحديات على المستوى الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم.

وأكد أهمية تعيين نواب لرئيس الوزراء ونواب للوزراء، والذي يعمل على النهوض بمستوى الأداء الوزاري ومواجهة الضغوطات والأعباء التي تقع على كل وزارة.

وأشادت النائبة ميرال جلال الهريدي ، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ، بالتشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي .

فيما أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن التشكيل الوزاري الجديد يتميز بالتنوع ويضم مجموعة من الشخصيات ذات الكفاءة العالية لافتا إلى أن كل الأسماء المعلنة هي شخصيات ذات كفاءات وخبرات في مجالها، نتطلع أن تكون على قدر المهمة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن استحداث وزارات جديدة ودمج أخرى وتعيين نواب لرئيس الوزراء خطوة نحو تحقيق كفاءة أفضل في إدارة الدولة ويدعم تعزيز التنسيق بين الوزارات لافتا إلى أن تعيين نواب لرئيس الوزراء يساعد على توزيع المهام بشكل أكثر فعالية، مما يخفف العبء عن رئيس الوزراء ويسمح بتركيز أكبر على القضايا الاستراتيجية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين أداء الحكومة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

ولفت إلى أن تحديد مجلس النواب جلسة يوم /الإثنين/ المقبل؛ للاستماع إلى بيان الحكومة خطوة مهمة لبدء العمل ببرنامج الحكومة الجديدة لتحقيق الأهداف الوطنية والتنموية المنشودة خاصة وأن الظروف الحالية التي تمر بها مصر والعالم تحتاج إلى تحرك سريع وفعال وناجز، لتحقيق مستهدفات الحكومة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بجانب الإسراع في تحقيق رؤية 2030.

وأشار فرحات إلى أن المهمة الكبيرة جدا على الوزارة الجديدة، و هناك مسئولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب باعتباره الجهة الرقابية الأولى في مصر والجزء الآخر المهم أن يكون هناك ربط بين الوزارة ومنصة الحوار الوطني، وتنفيذ التوصيات التي صدرت عن المرحلة الأولى للحوار بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة بهذا التغيير تؤكد على مبدأ الشفافية والمساءلة، حيث أن الوزراء الجدد يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة أمام الشعب لتحقيق تطلعاته وآماله و تبعث برسالة إيجابية إلى المواطنين، تفيد بأن الحكومة تستمع لمطالبهم وتسعى لتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم.

من جهتها، أشارت النائبة ميرال الهريدي الى اهتمام الدولة بتمكين المرأة والذي يعكس التزام الحكومة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في المجتمع، وهذا وضح جليا في اختيار العديد من النساء في التشكيل الجديد للحكومة والمحافظين، مما يؤكد على كفاءة المرأة في تولى المناصب القيادية .

وأكدت الهريدي أن الدولة حريصة على تعزيز تمثيل النساء في المناصب القيادية والمجالس التشريعية، و دعم المرأة في الانتخابات وتقديم برامج تدريبية حول القيادة والإدارة السياسية.

من جهته، قال النائب أيمن محسب، القيادي بحزب الوفد و ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الوزراء الجدد يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة والخبرة التي تمكنها من التعامل مع التحديات الراهنة في كافة القطاعات، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في الاختيار الرشيد، مؤكدا على ضرورة أن يصاحب ذلك تغييرا جوهريا في السياسات؛ بما يتسق مع متطلبات المرحلة وتحدياتها وأهدافها، وبما ينعكس إيجابا على شعور المواطن بالرضا تجاه ما يقدم له من خدمات.

وقال "محسب"، إن الحكومة الجديدة لديها ملفات ضخمة وشديدة الأهمية تتطلب قدرا كبيرا من الوعي والدراسة حتى تتمكن من التعامل معها، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يأتي على رأس أولويات الحكومة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدولة المصرية، واشتعال الحدود المصرية شرقا وغربا وجنوبا؛ الأمر الذي يتطلب مواصلة العمل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وحمايته من مخاطر الإرهاب، فضلا عن مواصلة الدور المصري كطرف موثوق في المفاوضات بين الأطراف كافة، عبر آلياتها الدبلوماسية وأجهزة الدولة المعنية.

وأضاف أن الملف الأصعب على مائدة الحكومة الأن، هو مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، لافتا إلى أهمية التعاون بين الحكومة الجديدة والحوار الوطني الاقتصادي من أجل تسريع وتيرة الإصلاح وتخطي الأزمة الاقتصادية في أسرع وقت ممكن، والتي لم تتحقق إلا بخفض التضخم إلى أقل مستوياته، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض.

من جهته، أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد بالتشكيل الوزاري الجديدة مؤكدا أن التشكيل الوزراي خطوة مهمة نحو تطوير العمل الحكومي لتحقيق رؤية القيادة السياسية في سرعة الإنجاز في جميع الملفات وتحقيق مستهدفات التنمية.

وقال الرتمي إن المرحلة المقبلة تتطلب جهدا كبيرا من جميع الوزراء؛ للتعامل مع التحديات الراهنة سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مشيدة باستحداث وزارة جديدة للاستثمار؛ حيث إنها خطوة نحو دفع ملف الاستثمار إلى الأمام وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .

من جهته، قال د.أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن التشكيل الحكومي الجديد، جاء مجددا لآمال الكثيرين في الشارع المصري وفي الأروقة السياسية والحزبية ومتوافق بصورة كبيرة مع مطالبات حزب الجيل الديمقراطي بشأن سياسات الحكومة الجديدة.