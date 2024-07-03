تعيين اللواء محسن عبد النبي مستشارًا لرئيس الجمهورية للإعلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 05:29 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بتعيين كل من:

- السيد الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، مساعدًا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع.

- السيد الفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية.

- السيد المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديرًا لمكتب السيد رئيس الجمهورية.

- السيد اللواء محسن محمود علي عبد النبي، مستشارًا لرئيس الجمهورية للإعلام.

- السيدة الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

جدير بالذكر، أدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، لبدء مهام أعمالها.

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وشهدت الحكومة الجديدة تغييرات موسعة ودمج عدد من الحقائب الوزارية، مع تعيين نائبين لرئيس الوزراء، هما كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، وخالد عبدالغفار، وزير الصحة.