التحالف الوطني يهنئ أعضاءه المكلفين بحقائب وزارية «مهمة ومؤثرة» في الحكومة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 05:30 مساءً - وجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التهنئة لقامات التحالف من أعضاء اللجنة التأسيسية وأعضاء مجلس الأمناء؛ لثقة القيادة السياسية في سيادتهم وتكليفهم بحقائب وزارية مهمة ومؤثرة في التشكيل الوزاري الجديد.

وأوضح التحالف أنه تم تعيين كلاً من:

الوزيرة الدكتورة مايا مرسي - عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، وزيرة للتضامن الاجتماعي.

الوزير المستشار محمود فوزي - المستشار القانوني للتحالف الوطني، وزيراً للمجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

الوزير الشيخ أسامة الأزهري - عضو اللجنة التأسيسية للتحالف، وزيراً للأوقاف.

النائبة مارجريت صاروفيم - عضو مجلس أمناء التحالف وعضو المكتب التنفيذي، نائباً لوزيرة التضامن الاجتماعي.

واختتم التحالف: إذ نهنئ سيادتهم جميعًا بثقة القيادة السياسية في خبراتهم وكفائتهم ونتمنى لسيادتهم التوفيق والسداد لما فيه الخير والصالح لوطننا الحبيب.