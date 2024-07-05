نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يعلن عن صفقة الأهلي الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صوره تجمعه مع بعض من لاعبي الأحمر برفقة الصفقة الجديدة المنضمة خلال الميركاتو الحالي.



وأعلن إمام عاشور عن صفقة النادي الأهلي الجديدة عن طريق صوره قام بنشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، تجمعه برفقة، يوسف أيمن صفقة الاهلي الجديدة مع نجوم النادي عبد المنعم وعبد القادر وخالد عبد الفتاح بعد توقيعه العقود واجتياز الكشف الطبي والاعلان الرسمي عن الصفقة خلال أيام.

وقد أنهى القطري يوسف أيمن، لاعب فريق الدحيل، الكشف الطبي يوم الاربعاء تمهيدًا لانضمامه إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب أيمن يوسف في مركز المدافع، وتعد تلك الصفقة من ضمن صفقات الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.