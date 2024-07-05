نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. إمام عاشور يكشف أولى صفقات الأهلي وإسبانيا تبلغ نصف نهائي يورو بعد إقصاء ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

إمام عاشور يكشف أولى صفقات الأهلي

نشر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صوره تجمعه مع بعض من لاعبي الأحمر برفقة الصفقة الجديدة المنضمة خلال الميركاتو الحالي.

وأعلن إمام عاشور عن صفقة النادي الأهلي الجديدة عن طريق صوره قام بنشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، تجمعه برفقة، يوسف أيمن صفقة الاهلي الجديدة مع نجوم النادي عبد المنعم وعبد القادر وخالد عبد الفتاح بعد توقيعه العقود واجتياز الكشف الطبي والاعلان الرسمي عن الصفقة خلال أيام.

إسبانيا إلى نصف نهائي يورو 2024 على حساب ألمانيا

تأهل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا بعد الفوز أمام ألمانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "مرسيدس بنز أرينا"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

الزمالك يستعيد ورقة هجومية قبل موقعة الإسماعيلي

شارك سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

ليفربول يحسم مصير صلاح وفان دايك في الموسم المقبل

ألقت وسائل إعلام إيطالية الضوء على مستقبل كلا من المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك نجمي ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن عقد صلاح وفان دايك مع ليفربول ينتهي في يونيو عام 2025 وارتبطا بالرحيل عن صفوف الريدز في فترة الانتقالات الصيفية.

كاف يفرض عقوبات صارمة ضد الزمالك بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم، عقوبات قوية ضد نادي الزمالك على خلفية أحداث مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

قرر “كاف”، تغريم نادي الزمالك مبلغ 200 ألف دولار وحرمانه من حضور جماهيره في مبارياته الإفريقية لمدة 4 مباريات، بينهم اثنتين مع إيقاف التنفيذ بسبب أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية.