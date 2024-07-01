ضبط قائد السيارة المتهم بملاحقة سيدة وضربها بالشروق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 05:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص قام بتتبعها وملاحقتها والتعدى عليها بالضرب بمنطقة الشروق بالقاهرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بإستقبالها (إحدى السيدات "مصابة بجرح قطعى وكدمات بالجسم" - مقيمة بدائرة القسم).. بالإنتقال وسؤالها قررت بتضررها من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بتتبعها بالسيارة قيادته حال خروجها من مسكنها بدائرة القسم ، وإيقاف سيارتها والتعدى عليها بالسب ودفعها مما أدى لإرتطام رأسها بالسيارة خاصتها، نتج عن ذلك حدوث إصابتها المنوه عنها ، وبإستدعاء المشكو فى حقه تبين أنه "مصاب بسحجات متفرقة بالجسم".. وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المذكورة بسبب خلاف حول أولوية المرور تطورت لتشابكهما بالأيدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.