توقيع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بقيمة 33 مليار…

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يونيو 2024 02:16 مساءً - حمدي أحمد _ شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، توقيع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

قام بالتوقيع على الاتفاقيات كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

تم توقيع الاتفاقية الأولى مع شركة داي انفراستركشر “DAI”، بقيمة 11 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء شرق بورسعيد، وقام بتوقيعها مراد شريف سامي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة داي انفراستركشر.

أما الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها مع شركة أوكيور انيرجي”OCIOR”، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى نحو 4.250 مليار دولار، وتتضمن إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة لاستهداف الأسواق الأوروبية، وقام بتوقيعها حسين ريحان، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيور انيرجي.

بينما الاتفاقية الثالثة، تم توقيعها مع تحالف شركة طاقة عربية وفولتاليا “VOLTALIA”، بقيمة 3.460 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة، وقام بتوقيعها عن شركة طاقة عربية خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الشركة، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي للشركة، ووقع عن شركة فولتاليا كريم العزاوي، المدير الإقليمي للشركة، وانجيلا أفريكانو، رئيس المشروعات الخاصة بالشركة.

فيما تم توقيع الاتفاقية الرابعة مع شركات بريتيش بتروليوم، ومصدر”MASDAR”، وحسن علام للمرافق، وإنفينيتي باور القابضة، بإجمالي تكلفة استثمارية 14 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة.