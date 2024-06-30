توقعات سوق الأوراق المالية للأشهر الستة المقبلة متفائلة ولكن لا تتجاهل المخاطر

لقد انطلق سوق الأسهم في رحلة صعودية في النصف الأول من العام، حيث ارتفع وسجل ارتفاعات قياسية جديدة وكأنه يسخر من توقعات الخبراء المتواضعة، ومع اقتراب منتصف عام 2024 لا تزال توقعات سوق الأوراق المالية للأشهر الستة المقبلة تبدو صعودية، حيث تبني على نفس عوامل الدعم التي أنعشت الأسهم طوال العام.

على الرغم من بقاء المخاطر، فإن أسباب المزاج المتفائل تتراكم حيثيعمل الاقتصاد المرن كقاعدة، وفوق ذلك، فإن أرباح الشركات تستقر بشكل مريح، ويتوقع محللو وول ستريت نموًا ثابتًا لارباح سوق تداول الاسهم حتى عام 2026 على الأقل، وحتى مع استبعاد أسهم التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة فإن توقعات الأرباح جيدة.

حتى نهاية شهر مايو، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 14%وحقق مؤشر ناسداك المركب مكاسب بنسبة 18% ولكنه متقدم كثيرًا على ارتفاع بنحو 2.4% لمؤشر داو جونز الصناعي وهذا أفضل بكثير من المتوقع، فعندما بدأ العام، رأى العديد من المحللين تباطؤ مكاسب الأسهم من وتيرة عام 2023 القوية، مع إجماع على أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سيحقق مكاسب بنسبة 8% إلى 9% فقط طوال عام 2024.

شركات التقنية الكبري تقود الارتفاعات

من المؤكد أن بعض الأسماء القوية قادت سوق الأسهم لعام 2024،فقد أشارت شركة يارديني للأبحاث مؤخرًا إلى زيادة إجمالية بنسبة 10.5% على أساس سنوي في الإيرادات وقفزة بنسبة 48.8% في الأرباح لكل سهم من قبل ثماني شركات التقنية الكبرى وهي Magnificent Seven بالإضافة إلى Netflix (NFLX)، لكن الشركة لاحظت أنه حتى بدون أرقام شركات التقنية الكبري شهدت أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاع أرباح الربع الأول بنسبة 8.4% ونمو المبيعات بنسبة 4.1% مقارنة بالعام السابق.

اعتبارًا من 7 يونيو، عندما أعلنت 99% من الشركات عن نتائجها، تجاوزت 79% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تقديرات الربع الأول، وكان هذا أعلى قليلاً من متوسط ​​​​خمس سنوات عند 77%، ومع ذلك، فقد تجاوزوا تقديرات وول ستريت بنسبة 7.4% في المجموع أو أقل من متوسط ​​​​خمس سنوات عند 8.5%، أما بالنسبة للربع الثاني، فقد أصدرت 67 شركة من شركات المؤشر إرشادات أرباح سلبية حتى الآن مقابل 44 بتوجيهات إيجابية.

وأشار التقرير إلى أن نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية لمدة 12شهرًا لمؤشر S&P 500 عند 20.7 تتجاوز بكثير متوسط ​​​​عشر سنوات عند 17.8 ضعف الأرباح، لذا يبدو أن سوق الأوراق المالية تعتقد أن الأرباح ستستمر في الارتفاع بمعدلات مواتية.

لاحظ الخبير الاقتصادي المخضرم "إد يارديني" من شركة يارديني ريسيرش أن متوسط ​​هامش الربح بين شركات ستاندرد آند بورز 500ارتفع إلى 12% في الربع الأول من 11.7% في الربع الرابع من العام الماضي، كان هذا "جانبًا مثيرًا للإعجاب" في الربع الأول.

وقال يارديني إلى أن الأسهم المالية سجلت أكبر نمو ربع سنوي متتالي في الإيرادات بنسبة 9.9%، واحتلت خدمات الاتصالات المرتبة الثانية بنسبة 9.5%، تليها تكنولوجيا المعلومات (بزيادة 8.8%) والرعاية الصحية (بزيادة 7.5%).

الذكاء الاصطناعي: هل هو جيد لتوقعات سوق الأوراق المالية للأشهر الستة المقبلة؟

يتسارع نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر الشركات والحكومات والمنظمات الأخرى بوتيرة كبيرة، وقد أدى هذا إلى تحفيز الطلب على الأسهم في الشركات الرائدة في مجالات الرقائق والحوسبة السحابية والبرمجيات ومراكز البيانات.

ولكن هذا ليس الموضوع الصعودي الوحيد في عام 2024، فقد شهدسوق الأوراق المالية استفادة من أسهم الشركات التي تحظي بطلب قوي على المساكن الجديدة والأدوية والأجهزة الطبية التي تطيل العمر والمطاعم الجديدة وغيرها، على سبيل المثال: تمتعت مجموعة أسهم المطاعم التابعة لشركة آي بي دي بمكاسب بلغت 22% حتى الآن، وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم 21 مجموعة صناعية أخرى من بين 197 مجموعة تتبعها آي بي دي بنسبة 20% على الأقل هذا العام،وارتفعت أسهم مجموعة أشباه الموصلات التي لا تنتجها المصانع بنسبة 50% وارتفعت أسهم شركات تخزين البيانات بأكثر من 58%.

إن القوة غير العادية بين الصناعات الديناميكية المثيرة تبشر بالخير في توقعات سوق الأوراق المالية للأشهر الستة المقبلة.

وبالنسبة للمستثمرين المحافظين وطويلي الأجل، تبدو آفاق نمو الأرباح جيدة أيضًا، وقد قدم "هوارد سيلفربلات" كبير المحللين في مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز توقعات إيجابية للمدفوعات النقدية، حيث يتوقع ارتفاعًا بنسبة 6% - 6.5% في "المدفوعات النقدية الفعلية" هذا العام لتصل إلى 629 مليار دولار.

هل يحتاج سوق الأسهم إلى أسعار فائدة أقل؟

ولكن هناك عامل مؤثر رئيسي في السوق كان مختلفا تماما عن المتوقع ألا وهو أسعار الفائدة، في بداية العام، اعتقد المستثمرون المؤسسيون واستراتيجيو وول ستريت أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ست مرات على الأقل في عام 2024، وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه قد دعا إلى ثلاث تخفيضات بمقدار ربع نقطة، ولكن اليوم، يعتقد معظم مديري المحافظ أن التخفيضات لن تحدث إلا مرة أو مرتين بحلول نهاية العام، ويرفض البعض الفكرة تماما.

ومع ذلك، يبدو أن سوق الأسهم يعكس التفكير بأن الاقتصاد الأمريكي سيستمر في النمو ويحقق هبوطا ناعما أو لا هبوط على الإطلاق، حتى لو أرجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بتخفيف السياسة النقدية.

الأسهم تتحدي منحنى عائد السندات الذي لا يزال مشوهًا

يبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عامين حوالي 4.71% وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، وعندما يتجاوز العائد على سندات الخزانة قصيرة الأجل السندات الأطول أجلاً مثل السندات لأجل 10 سنوات التي يبلغ عائدها الآن حوالي 4.21%، فإن الانعكاس عادة ما يثبط عزيمة البنوك عن الإقراض والاستثمار، ومع ذلك، لا يبدو أن هذا يمثل مشكلة الآن، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي مليء بالنقود وليس فقط الديون، تولت شركات الأسهم الخاصة دورًا رئيسيًا في الإقراض في عالم الشركات، لقد أصبح "الائتمان الخاص" مصطلحًا شائعًا آخر في وول ستريت.

المخاطر المتوقعة

ومع ذلك، وعلى الرغم من مسار سوق الأسهم الصاعد إلا أن المخاطر لا تزال تظل قائمة، فهل يمكن أن تتزايد التقلبات في مؤشرات الأسهم والأسهم الفردية في وقت لاحق من هذا العام؟ الاجابة بالتأكيد، لقد فعل مؤشر تقلب سوق Cboe ذلك في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

في عام 2024 سيكون الحدث الأكبر لهذا العام بالنسبة لأمريكا بلا شك انتخابات 5 نوفمبر، في 31 مايو أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق "دونالد ترامب" بتهمة تزوير سجلات تجارية في 34تهمة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، ومع ذلك، فقد تلاشى هذا الحدث التاريخي الذي جعل ترامب أول رئيس سابق يُدان بارتكاب جريمة بسرعة بالنسبة للمستثمرين، وحدد القاضي "خوان ميرشان"الحكم في 11 يوليو.

ارتفع سوق الأسهم منذ الهزة المؤقتة التي حدثت في الأخبار،وارتفعت بعض المؤشرات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

مع اقتراب الانتخابات يمكن أن تنمو المخاطر السياسية، وقد حذر استراتيجيون من أن "الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر تعد بأن تكون واحدة من أقرب السباقات وأكثرها انقسامًا في تاريخ الولايات المتحدة، ويجب على المستثمرين أن يستعدوا لمخاطر أكبر في عناوين الانتخابات".

تسببت الانتخابات في الهند والمكسيك وأوروبا في اضطرابات في تلك الأسواق المالية في الأسابيع القليلة الماضية، تاريخيًا، كان أداء وول ستريت جيدًا في سنوات الانتخابات الرئاسية الأمريكية خاصة عندما يترشح الرئيس الحالي لإعادة انتخابه.