مال وأعمال

مصر تتسلم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال المستورد

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تتسلم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال المستورد من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 03:14 مساءً - وكالات .. ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر نقلا عن المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية حمدي عبد العزيز، أن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ حاليا 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا.

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وأضاف المتحدث “تم الاتفاق على 21 شحنة من الغاز المسال ستصل إلى مصر خلال فصل الصيف بالإضافة إلى كميات وشحنات أخرى من المازوت”.

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وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأن أول شحنة غاز وصلت أمس الإثنين، و”يتم تفريغها حاليا لإمدادها في الشبكة القومية للغازات”.

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واستطرد “مع الأسبوع الثالث من يوليو الجاري ستكون الأمور منضبطة وسيكون مخزون الشبكة القومية للغازات كافيا”.

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وكانت مصر قد أرست في يونيو مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف من يوليو حتى سبتمبر.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي إن البلاد تحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي والمازوت لإنهاء انقطاع الكهرباء المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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