أبو قير للأسمدة تعلن عودة تشغيل مصانعها تدريجيا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 04:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية البدء في التشغيل التدريجي لمصانعها بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي، وفقا لبيان إلى البورصة المصرية اليوم.

وفي وقت سابق وافق مجلس إدارة الشركة على البدء في إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين.

كما قرر المجلس تركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدرة إجمالية 2.5 ميجاوات، وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.

وكانت شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وسيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك، ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، قد أعلنت عن إيقاف مصانعها عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي.