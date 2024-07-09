مال وأعمال

الميزان التجاري البترولي يتحول إلى عجز بقيمة 5.1 مليارات…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الميزان التجاري البترولي يتحول إلى عجز بقيمة 5.1 مليارات… من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2024 09:14 صباحاً - أحمد عبد الرحمن – أعلن البنك المركزي المصري المصري عن تحول الميزان التجاري البترولي إلى عجز بقيمة 5.1 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2023-2024، مقابل فائض قدره 1.7 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من السنة المالية 2022-2023؛ نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بقيمة أكبر من انخفاض الواردات البترولية.

predco_adv_2021

وأضاف المركزي، في تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم الإثنين، أن الصادرات البترولية انخفضت بنحو 7.2 مليارات دولار إلى 4.6 مليارات دولار.

E-Bank

وأرجع المركزي تراجع الصادرات البترولية إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي بقيمة 6.2 مليارات دولار والمنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار، مشيرًا إلى ارتفاع الصادرات من البترول الخام بمقدار 181.1 مليون دولار.

BonatMisr

وهبطت الواردات البترولية بمقدار 403.1 مليون دولار لتقتصر على نحو 9.7 مليارات دولار، لانخفاض واردات البترول الخام بمقدار 2.1 مليار دولار لتراجع الكميات المستوردة.

HapiSalonWhite

وارتفعت واردات المنتجات البترولية بمقدار 1.5 مليار دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 268.2 مليون دولار لارتفاع الكميات المستوردة منهما.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الميزان التجاري البترولي يتحول إلى عجز بقيمة 5.1 مليارات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا