الميزان التجاري البترولي يتحول إلى عجز بقيمة 5.1 مليارات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2024 09:14 صباحاً - أحمد عبد الرحمن – أعلن البنك المركزي المصري المصري عن تحول الميزان التجاري البترولي إلى عجز بقيمة 5.1 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2023-2024، مقابل فائض قدره 1.7 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من السنة المالية 2022-2023؛ نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بقيمة أكبر من انخفاض الواردات البترولية.

وأضاف المركزي، في تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم الإثنين، أن الصادرات البترولية انخفضت بنحو 7.2 مليارات دولار إلى 4.6 مليارات دولار.

وأرجع المركزي تراجع الصادرات البترولية إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي بقيمة 6.2 مليارات دولار والمنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار، مشيرًا إلى ارتفاع الصادرات من البترول الخام بمقدار 181.1 مليون دولار.

وهبطت الواردات البترولية بمقدار 403.1 مليون دولار لتقتصر على نحو 9.7 مليارات دولار، لانخفاض واردات البترول الخام بمقدار 2.1 مليار دولار لتراجع الكميات المستوردة.

وارتفعت واردات المنتجات البترولية بمقدار 1.5 مليار دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 268.2 مليون دولار لارتفاع الكميات المستوردة منهما.