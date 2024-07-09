وزير الاستثمار: الأولوية لتنفيذ خطة زيادة الصادرات إلى 100…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2024 04:11 مساءً - أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنوياً، من خلال تحفيز الاستثمارات، وزيادة تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، فضلاً عن الاستفادة من المكاتب التجارية بالخارج.

جاء ذلك في سياق لقاء الوزير مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة لاستعراض خطة عمل ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، معلنا عن وضع رؤية متكاملة لقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية لتكون ركيزة ضمن الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة.

وأضاف وزير الاستثمار أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من مستثمرين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية للارتقاء بقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على تعظيم الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء، والذي ينفذه صندوق تنمية الصادرات بالتنسيق مع وزارة المالية، كما ستعمل الوزارة على التوسع في برامج تدريب المصدرين، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المعارض التجارية الداخلية والمشاركة في المعارض الخارجية.

ونوه وزير الاستثمار إلى تكثيف العمل من أجل تفعيل كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والتكتلات الاقتصادية حول العالم، ومن بينها اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، والشراكة المصرية الأوروبية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، إلى جانب اتفاقيات الميركسور وغيرها.