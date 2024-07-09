اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين مصر وسلطنة عمان

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2024 06:14 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأول اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالتشكيل الجديد للحكومة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة مصر وحكومة سلطنة عمان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين الشقيقين بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.