مال وأعمال

رئيس الوزراء: مصر سددت 25% من مستحقات شركات البترول الأجانب

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: مصر سددت 25% من مستحقات شركات البترول الأجانب من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2024 09:14 صباحاً - حمدي أحمد  _ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مصر سددت 20 إلى 25% من متأخرات الشركات الأجنبية في ملف البترول.

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وأضاف مدبولي، أنه كلف وزير البترول بوضع خطة دقيقة ومتكاملة لجدولة المتأخرات كلها، وسيتم عرضها خلال شهر من الآن، مشيرا إلى أن مصر مرت بنفس الموقف الحالي في 2016 والمتأخرات وصلت وقتها إلى 6 مليار دولار تم تسديدها خلال 4 سنوات، واليوم نحن حريصين على تسديد المستحقات وفقا لخطة وجدولة دقيقة.

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وأكد أنه لا سبيل أمام الحكومة لإصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية إلا بتحريك أسعار بعض الخدمات تدريجيا خلال عام ونصف لسد الفجوة الكبيرة الموجودة حاليا، موضحا أن تكلفة لتر السولار حاليا 20 جنيه ويتم بيعه بـ 10 جنيهات، وسيتم تحريكه تدريجيا مع وضع دعم مقبول تستطيع الدولة تحمله.

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وتابع، “لكن لن يتم تحريك الأسعار قبل حل مشكلة الكهرباء والمشاكل الأخرى التي يعاني منها المواطن وسيكون على مدى زمني طويل”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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