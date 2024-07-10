رئيس الوزراء: خطة واضحة للنزول بمعدلات الدين خلال 3 سنوات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2024 09:14 صباحاً - حمدي أحمد _ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، إن الحكومة أعدت خطة واضحة للنزول بمعدلات الدين العام سواء خارجي أو داخلي خلال 3 سنوات.

وأضاف مدبولي، أن الدين الخارجي هبط بنسبة كبيرة خلال مارس الماضي، وسيتم إعلان التفاصيل من جانب البنك المركزي المصري قريبا، وسيهبط بنسبة أكبر بنهاية يونيو، نتيجة التحركات الحكومية والصفقات التي تم عقدها.

وتابع، “غالبية الديون تم إنفاقها في الاحتياجات الأساسية للدولة سواء شراء قمح أو بترول وغيرها أو تنفيذ مشروعات كانت الدولة في أشد الاحتياج إليها”.