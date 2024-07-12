نعرض لكم الان تفاصيل خبر البترول: 39 مليار دولار استثمارات تم ضخها منذ بداية الشراكة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 12 يوليو 2024 12:14 مساءً - قال المهندس خالد موافي رئيس شركة بتروبل، إن حجم الاستثمارات التى تم ضخها منذ بداية الشراكة مع إيني الإيطالية حتى الآن يصل إلى حوالي 39 مليار دولار، تم إنفاق حوالي ثلث تلك الاستثمارات خلال أعمال تنمية حقل ظهر بإجمالي استثمارات تصل إلى 13.5 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود خطط مستقبلية طموحة لضخ مزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك في سياق، الجولة التفقدية التي قام بها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة سير العمل في حقل ظهر ببورسعيد.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية على أن السلامة أمر مهم جدآ والعمل على تحسينها باستمرار هى من الأولويات وشدد على أهمية ما يتم تطبيقه من معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وتحقيق معدلات عالية من ساعات العمل الآمنة.

وشدد على أن تأصيل ثقافة السلامة والعمل الآمن لدى العاملين والحفاظ عليهم أولوية أولى ، والالتزام بها وتطبيقها كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية العمل البترولي.

وأوضح الوزير أن ما تحقق في هذا الحقل لم يكن سهلاً فهو طفرة وراءها مجهودات كبيرة بذلت وحققت أرقاماً قياسية عالمية تستدعى الفخر، ومن هنا فإننا متواجدون اليوم لنعمل معاً على استدامة الإنتاج وزيادته والتغلب على التحديات من خلال العمل الدؤوب وطرح رؤى مشتركة ومبتكرة وأفكار تحقق قيمة مضافة وتوفير اللازم لمواجهة التحديات.

وأكد على أهمية العمل بروح الفريق والاستماع والحوار من أجل التغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص ونجاحات ، والاستمرار فى التواجد والدعم.

وأثنى بدوي على الشراكة القائمة بين إيني الإيطالية وقطاع البترول المصري وما يتوافر من خلالها لبترول بلاعيم كقائم بالعمليات من دعم وتحفيز مستمر ومستحق لما تقدمه من جهود متميزة لمواجهة تحديات الإنتاج، واهتمام إدارة العمليات بالسلامة كأولوية وتحقيقها أكثر من 140 مليون ساعة عمل آمنة.

من جانبه، استعرض المهندس خالد موافي رئيس شركة بتروبل الأنشطة التى تقوم بها وأنها نموذج واضح على نجاح التعاون المصري الإيطالي في مجال الطاقة والذي استمر لمسيرة زمنية ممتدة تجاوزت 7 عقود من التعاون المثمر، وشهدت تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات الملموسة في مجالات الطاقة ودعم الاقتصاد المصري والتي بدأت منذ عام 1947.

ونوه أن شركة بتروبل تقوم بإدارة مجموعة ممتدة وكبيرة من الأصول الرأسمالية من خلال 7 شركات تابعة لها، حيث تقوم بإدارة مناطق امتياز تابعة لها بمناطق خليج السويس، دلتا النيل والبحر المتوسط وذلك من خلال عدد ضخم من آبار الغاز والزيت يصل إلى حوالي 1500 بئر، وتنتج حالياً حوالي 530 ألف برميل زيت مكافئ يومياً تضم حوالي 6ر2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، بالإضافة إلى 285 طن بوتاجاز يومياً وحوالي 69 ألف برميل من الزيت والمتكثفات.

وأوضح أن إجمالي ما تم إنتاجه منذ تاسيس الشركة حوالي 7 مليار برميل زيت مكافئ تشمل حوالي 5ر18 تريليون قدم مكعب غاز بالإضافة إلى حوالي 2ر3 مليار برميل زيت ومتكثفات و 6ر3 مليون طن من البوتاجاز.

وأشار موافي إلى أن بتروبل أهمية قصوى للمبادرات البيئية بما يتناسب مع رؤية الدولة 2030 وفي هذا السياق قامت بعدد من المبادرات البيئية شملت إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 14 ميجاوات وبتكلفة 15 مليون دولار بمنطقة أبورديس لتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية .

وتضمن العرض التوضيحي لبتروبل الإشارة لما تقوم به في من أعمال فى مجال المسئولية المجتمعية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المتميزة مثل المدرسة التكنولوجية بحقل ظهر ومركز الشباب والوحدات الصحية بمناطق الإنتاج بمحافظة بورسعيد بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة بسيناء.