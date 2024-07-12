التضخم في أمريكا يتباطأ بأكثر من التوقعات ويمهد الطريق لخفض…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 12 يوليو 2024 01:11 مساءً - وكالات _ تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى أن السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي ربما قد ساهمت بالفعل في السيطرة على التضخم.

وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين خلال يونيو الماضي إلى 3 بالمئة على أساس سنوي، بأكثر من التوقعات البالغة 3.1 بالمئة.

وعلى أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المستهلكين، ليسجل 0.1- بالمئة، مقابل توقعات بنمو قدره 0.1 بالمئة في يونيو.

كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في أمريكا، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي و 0.1 بالمئة على أساس شهري.

وكانت التوقعات ترجح أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 3.4 بالمئة، دون تغيير عن شهر مايو الماضي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمس الأربعاء، إنه غير مستعد بعد لإعلان التغلب على التضخم، لكنه يشعر أن الولايات المتحدة على طريق العودة إلى استقرار الأسعار وانخفاض البطالة.

وقال باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهم لن يخفضوا سعر الفائدة حتى التأكد من أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي المصري البالغ 2%.