نعرض لكم الان تفاصيل خبر ألمانيا ترسي مناقصة على فرتيجلوب لشراء الأمونيا الخضراء من… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 12 يوليو 2024 06:18 مساءً - سي إن بي سي _ قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن ألمانيا أرست مناقصة لشراء 259 ألف طن من الأمونيا الخضراء بين عامي 2027 و2033 على شركة فرتيجلوب، ومقرها الإمارات، في مستهل جولة من المناقصات العالمية لاستيراد مشتقات الهيدروجين الأخضر اللازمة للتخلص من الكربون.

وتسعى ألمانيا إلى التوسع في استخدام وقود الهيدروجين الأخضر، المستخلص من الماء باستخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، كمصدر طاقة في المستقبل لخفض الانبعاثات الصادرة عن القطاعات الصناعية التي لا يمكن استخدام الكهرباء فيها، مثل إنتاج الصلب والمواد الكيميائية، وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

لكن سيتعين على ألمانيا استيراد ما بين 50 و70% من الهيدروجين الأخضر بسبب محدودية موارد الطاقة المتجددة اللازمة لإنتاجه.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان اليوم الخميس “استيراد منتجات الهيدروجين الأخضر خطوة حاسمة في تعزيز سوق الهيدروجين في ألمانيا”.

وفازت فرتيجلوب ، وهي مشروع مشترك بين شركة أو.سي.آي الهولندية وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، بالمناقصة الأولى لتوريد الأمونيا الخضراء المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقالت الوزارة إن الإنتاج سيكون في مصر حيث تُبنى محطات طاقة متجددة بقدرة 273 ميغاوات.

وقالت الوزارة إن حجم المناقصة يمثل أكثر من 10% من إنتاج الأمونيا السنوي في ألمانيا، بكلفة إنتاج تبلغ 811 يورو، نحو 880 دولاراً، للطن.

وقُدمت العروض في المناقصة في إطار برنامج إتش.2 غلوبال الذي طرحته ألمانيا في عام 2021 لتحفيز السوق العالمية نحو الهيدروجين الأخضر وتعزيز الاستثمارات.

وقال هابيك “العطاء الناجح عبر أداتنا إتش.2غلوبال هو بداية، وستتبعه خطوات أخرى قريباً”.

وقالت الوزارة إنها تعمل على جولة أخرى من عقود استيراد الهيدروجين الأخضر بقيمة 3.5 مليار يورو تتضمن جولة تمويل ثانية بقيمة 600 مليون يورو، والتي تشارك هولندا في تمويلها.