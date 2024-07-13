مال وأعمال

الكرملين: روسيا لا تستبعد أي شيء بشأن إحياء اتفاق تصدير…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الكرملين: روسيا لا تستبعد أي شيء بشأن إحياء اتفاق تصدير… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 13 يوليو 2024 02:12 مساءً - _ قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، أن روسيا لا تستبعد أي سيناريوهات فيما يتعلق بإمكانية إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي لم يعد ساريا.

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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، بعد اجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنهما ناقشا أمن الملاحة في البحر الأسود بما في ذلك اتفاق تصدير الحبوب.

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ووافقت روسيا على الصفقة التي أبرمت بوساطة تركيا والأمم المتحدة ، وسهل الاتفاق على مدار عام مرور الصادرات الزراعية الروسية والأوكرانية عبر البحر الأسود قبل أن ينتهي في يوليو 2023.

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وقالت موسكو في ذلك الوقت إنها لن تجدد الاتفاق إلا إذا تم رفع العقبات التي تحول دون وصول سلعها الزراعية إلى الأسواق العالمية.

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وردا على سؤال اليوم بشأن تجديد محتمل للصفقة في ضوء تصريحات أردوغان، قال بيسكوف “الكرملين لا يستبعد أي اتفاقيات. لقد قال الكرملين، وبالمثل قال الرئيس فلاديمير بوتين مرارا، إنه منفتح على الحوار”.

وأضاف بيسكوف أن أي اتفاق بشأن الحبوب يجب أن يكون جزءا من حزمة من الأمور “في السياق العام للوضع الحالي”.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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