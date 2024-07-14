مال وأعمال

الشيخ يبحث مع وزير التموين زيادة أعداد السلع المدرجة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الشيخ يبحث مع وزير التموين زيادة أعداد السلع المدرجة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يوليو 2024 05:08 مساءً - بحث الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد، مع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، طرق تفعيل قوى العرض والطلب ودراسة زيادة عدد السلع المدرجة في البورصة السلعية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة العضوية وتنشيط دور القطاع الخاص بها.

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جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جمعهم بمقر وزارة التموين بالعاصمة الإدارية، حيث قدم أحمد الشيخ التهئنة للدكتور شريف فاروق على ثقة القيادة السياسية باختياره وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، كما بحثا سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

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واتفق الطرفان على أهمية التعامل وفقا لآليات السوق بما يحقق أعلى قدر من الشفافية. كما بحث الطرفان الاستفادة من الخبرات المتراكمة للبورصة المصرية في إدارة السوق وأيضاً كيفية الاستعانة بخبرات البورصات السلعية الحاضرة على مستوى العالم والاستفادة من تجاربها.

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كما ناقش الطرفان دراسة أن يضاف مستقبلا التعامل على عقود آجلة للسلع المتداولة بالسوق الحاضر.

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ويأتي ذلك في إطار الدور الهام الذي تقوم به البورصة السلعية لما تمثله من إضافة كبيرة للمنظومة الاقتصادية حيث تعمل على زيادة الشفافية وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري وتقليل عدد الوسطاء في العملية التجارية للتغلب على المتغيرات السعرية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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